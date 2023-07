Akim KHADROUCHE

Avec une solide expérience dans les systèmes d'information d'entreprise, j'ai une triple casquette de manager de projet, de consultant et d'architecte de solution d'intégration SI/Télécom.



Analyse des processus métier de l'entreprise, Data processing, Architecture des systèmes d'information, Développement et Maitrise d'oeuvre, Maitrise d'ouvrage, Supervision et gestion de projets, coordination d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, suivi budgétaire et reporting financier.

Je donne parallèlement des formations en informatique et système d'information.



Mes compétences :

Plateformes Iot

Système d'information

Stratégie IT

Python, PHP

Gestion de projet IT

Responsable informatique

Oracle MySQL

ERP, CRM