Akou Diane GBEGNON (AKOU DIANE GBEGNON)

Je me présente au nom de GBEGNON akou diane d'origine Togolaise.

J'ai 23 ans. Diplomé d'une double licence en Economie à l'école supérieur , administration et de gestion notre dame de l'église ( ESAG-NDE), TOGO et à la faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion de luniversité de lorraine, j'ai poursuivie mes études en M1 en économie des marchés et d'entreprise et actuellement je suis une formation en Master 2 en Analyse et Développement de lEntreprise à la faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion de luniversité de lorraine, ou je dois effectuer un stage de 6 mois à compter du mois de janvier 2023 dans le domaine de controle de gestion.

Lors de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion d'effectuer un stage de 2 mois au service crédit et recouvrement dans une microfinance COECEPT (Lomé-TOGO) ou jai eu à faire le montage et analyse du dossier de crédit, la vérification des dossiers, suivi du crédit et la saisie des remboursements. Au cours de ce stage, jai appris à analyser les besoins du client et lanalyse d'un portefeuille crédit. Ainsi que les compétences théoriques que jai acquis au cours de

ma formation.

Pour ma part, jai toujours atteind mes objectifs qui métait fixer de travailler en tant que controleur de gestion.