Akram FARHAT

Diplômé Ingénieur d’état de l'école national des sciences appliquées de Tanger en «Génie des Systèmes électroniques et automatiques», après une maîtrise en « informatique industrielle, électronique, électrotechnique et automatique » à la faculté des sciences et techniques de Tanger et un diplôme universitaire technique en « électrotechnique » à l’école supérieure de technologie d’Oujda, j’ai développé les connaissances techniques requises et nécessaires pour répondre à tout besoin industriel.

j’ai pu mettre en pratique mes connaissances dans particulièrement la programmation et l’implémentation des API sous différents langages, ses protocoles de communication (TCT/IP) ainsi que ses dessins de schémas et leurs câblages. Mon dernier emploi m’a donné l’occasion d’apprendre à gérer les portefeuilles clients, à négocier et surtout à créer le besoin là où il n’existe pas.

Par ailleurs j’ai mené à bien et à temps tous les projets de supervision et d’amélioration qui m’ont été confiés.

Autonome, sérieux et organisé, je pense avoir les compétences pour un poste dans votre entreprise.