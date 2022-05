Logisticien de formation, j’ai fait quelque détour dans d’autre secteur d’activité tel que la sécurité routière et la télécommunication, qui ont été très bénéfique pour l’accomplissement de mes compétences.

Promus pour le poste d’agent commercial pour le compte de l’armateur china shipping, j’ai mis en marche une stratégie qui permet de satisfaire mes clients et d’avoir de bon résultats au niveau de mes indicateurs.

Faire de mes convictions mon métier, telle est mon ambition !

Aussi, je serai heureux de vous accompagner dans vos opérations d’importation ou exporation avec l’armateur china shipping.

Cordialement,

Akram Mlika





Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Logistique

Transport international

Graphisme