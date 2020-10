Al-Beyrouthy JOSTELLE

Ingénieur Agronome spécialisé en Production Végétale, Conservation du Ressources Génétiques Végétales, Production et Taxonomie céréales et légumineuses

J'ai travailler à l'Université américaine de Beyrouth (AUB) au « Nature Conservation Center (NCC) » en tant qu'assistante de recherche en 2016-2017. Depuis 2017, je travaille à l'ICARDA (Centre international de recherche agricole dans les zones sèches) en tant qu'assistante de recherche dans la section du Département des ressources génétiques et pre-breeding. Grâce à ces expériences, j'ai acquis une connaissance plus approfondie

de l'agriculture intelligente face au climat,

l'utilisation et de la conservation des ressources génétiques,

gestion intégrée des terres,

pre-breeding,

herbarium et taxonomie des espèces légumineuse et céréalières

Expérience en gestion du terrain et des serres

Expérience en agriculture durable

Connaissances des produits hytosanitaires

Essais / plans expérimentaux

Écologie et évolution

collecte de semences

Enquête écogéographique

Gestion des ecosystèmes