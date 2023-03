Après avoir séjourné en France de 2006 à 2011, où j'ai obtenu un Master et un Doctorat à l'Université de Paris Sud et Central Supelec à Orsay en Automatique et Robotique, je suis retourné en Syrie pour travailler comme Chercheur / Enseignant à l'Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de la Technologie de Damas, puis à l'Université de Tichreen à Lattaquié.

Je travaille également en tant qu'indépendant, réalisant des projets pour le secteur privé, principalement dans l'automatisation et la surveillance de l'environnement. Comme mentionné dans mon CV, J'ai une vaste expérience en modélisation des systèmes - Robotique - Électronique analogique et numérique Asservissement visuel et traitement d'image Informatique. Mes connaissances techniques comprennent Matlab/Simulink, Microcontrôleurs (PIC, AVR) - Programmation: C++, C#, Python, Java - Programation des Circuits Arduino - BeagleBone et Raspberry - Conception de circuits électroniques.

Maintenant je suis revenu en France pour rejoindre ma famille, je réside à Orsay et j'ai hâte de recommencer ma carrière en France.

Disponible, dynamique, aimant la technique et le relationnel, Je mets constamment à jour mes connaissances et mon expertise.