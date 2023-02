Ambitieux, sérieux, motivé et déterminé à tout donner afin davoir un apport positif là où je vais. Je mengage à faire preuve de volonté dapprentissage à laide dun stage enrichissant et stimulant dans une structure dynamique dans les domaines de la supply chain, afin d'étancher ma soif d'apprendre en découvrant le champ d'application de mes connaissances et en travaillant éventuellement dans ces domaines.