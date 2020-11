Alain ALAIN LECOMTE (LECOMTE)

Bonjour,

Je suis actuellement en recherche d'un emploi d'Adjoint Administratif. Titulaire d'un BEP d'agent en Bureautique et informatique de gestion, ayant dernièrement passé en août 2020 une Certification "Bureautique Office2016 + Tosa word. Je ne pourrai qu'être efficace et autonome que très rapidement dans les tâches qui me seront allouées dans l'exercice de mes fonctions.



Mes compétences :

Word (traitement de texte, publipostage, mails, tableaux, vidéos....)

Excel (tableaux croisés dynamique)

Outlook

OneNote

PowerPoint