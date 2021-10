Alain ANCEAU

Chargé de la Formation du Management de la Sécurité de lencadrement au sein de SNCF Réseau (l'Infrastructure SNCF)

Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques

Vice Président du département dIndre et Loire (canton de Château Renault) en charge de l'aménagement durable du territoire, de la transition énergétique et du plan alimentaire,

Maire de Saint Roch (37390),

Président de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisille (->2017)

Depuis 2017, Vice-Président en charge de la voirie de la Communauté de Communes Gâtine Racan (37).

Trésorier de lAssociation des Maires dIndre et Loire

Vice Président de l'ADAC -Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales-(CD37)

Personne Qualifiée au CA du Collège Jean Roux de Fondettes depuis 2008

Membre du conseil d'administration du Centre de Gestion d'Indre et Loire

Président du Lions Club Fondettes Loire Gâtine



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Transport ferroviaire

Animation de formations

Gestion de projet

Management

Aménagement durable

Transition énergétique

Plan alimentaire