Alain ANTAL

Après une mission d'assistance technique en expatriation au QATAR, j’ai enrichi mes compétences à l'international en qualité de Chargé d'Affaires - Manager Export, au cours de six années consacrées au management d'un réseau de distributeurs de biens d'équipements industriels.

Dans un environnement concurrentiel particulièrement exigeant, j’ai pu démontrer de réelles capacités à élaborer une politique commerciale adaptée aux marchés étrangers, à garantir la conformité des solutions techniques proposées en réponse aux attentes des clients, à promouvoir et à consolider la notoriété de l'entreprise sur son secteur.



Plus récemment, après un 3ème cycle en Management des Ressources Technologiques, de la Qualité et de l'Environnement, j'ai acquis une pratique significative du conseil en aidant des dirigeants à anticiper les mutations que rencontre leur entreprise et à piloter les changements nécessaires à la réalisation de leurs projets.

Ces expériences structurantes m'ont permis d'acquérir des compétences inhérentes au développement d'affaires, à l'évolution de l'offre, à la conquête de nouveaux marchés, et aux problématiques d'organisation et de management. J'ai donc contribué à la mise en place de dispositifs de veille et de gestion de l'information technique et commerciale intégrant systématiquement une dimension qualité et animé un réseau de PMI engagées dans une action collective en Intelligence Economique. L'objectif de cette opération : le développement de la compétitivité par l'utilisation stratégique de l'information, l'optimisation des ressources liées aux savoirs et aux compétences en interne (Knowledge Management).



Responsable de programme au Centre d’Innovation et de Management Euroméditerranéen pour le Développement, puis Consultant Innovation au sein de Novemed S.A. (La Filiale Innovation de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence), je suis aujourd'hui chargé, à la CCIMP, de la coordination opérationnelle d'un programme d'accompagnement de l'innovation et du développement pour les entreprises et filières du territoire. (I-MInD : Initiative-Marseille Innovation et Développement)



Mes compétences :

Conseil

Export

Industrie

Moto

Plasturgie

Plongée sous marine