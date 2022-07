Présenté comme « compositeur des émotions » par Le Figaro (France), Alain Baraige a ému le public en France et en Europe grâce à la fluidité et les harmonies de sa musique.





Son premier album, « L'Eau, Ciel et Lumière » a reçu, à sa sortie, un accueil enthousiaste de la part des critiques et a retenu l'attention partout dans le monde et notamment aux USA où il a été diffusé sur 270 chaînes de radio. Pour fêter la sortie de son deuxième album« Enfantillages » en 1997, la FNAC (le plus grand magasin de disques enFrance) a parrainé une tournée nationale.





La présence d'Alain Baraige dans les médias est impressionnante. Il se distingue par un certain nombre d'émissions sur « France Musique », chaîne de radio nationale, qui sont consacrées entièrement à sa musique. Il a également joué en direct à plusieurs reprises à la télévision nationale en France, notamment lors de l'émission d' AnneSinclair, « Les Visiteurs d'un Jour » (TF 1).





Il est invité régulièrement à jouer en concert en France et en Europe. Il a été sélectionné pour jouer lors de l'inauguration du mémorial George Enescu en Roumanie où il a eu l'honneur de jouer sur le piano même du compositeur défunt.





Invité par Georges Cziffra pour jouer à deux reprises à sa Fondation (Senlis), Alain Baraige a dès lors donné des récitals dans de nombreuses villes en France et en Europe : Paris, Lyon, Florence (Italie) et Ploiesti (Roumanie), sans oublier les villes de New York, Los Angeles, San Francisco et Johannesbourg.





A présent Alain Baraige partage son temps entre la composition, l'enseignement et les concerts.



http://www.alain-baraige.com/



