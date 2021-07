Très polyvalent (expériences en courants forts et courants faibles, en industrie et tertiaire et en Balisage lumineux des Aéroports).

Gestion de projet sur toutes les étapes du processus:

- Chiffrage

- Etude, suivis et production des plans d'exécution, note de calcul,...

- Commande de matériel

- Suivis des travaux sur site

- Gestion du planning

- Production des documents qualité

- Mise en service des installations

- Suivis réception des travaux

- Production DOE,...