Alain BILLER

Je travaille en tant que technicien supérieur d’étude et de fabrication au SIAé = Service Industriel de l'Aéronautique.

Une première expérience aéronautique militaire de 22 années au sein de l’Armée de l’Air m’a permis d’occuper successivement ,au rythme de mon avancement et de mes qualifications , les postes de technicien de maintenance avionique, de chef d’équipe et de chef de service.

A compter de l’année 2010, je quitte l'institution militaire tout en restant au sein du Ministère de la Défense afin d’occuper la fonction de chef de section puis celle de chef des ateliers PUMA responsable de l’ensemble de la maintenance hélicoptère.



Compétences:

- Pilotage de l'activité de maintenance en France et en outre-mer

- Expertise technique

- Management des moyens humains (93 techniciens civils et militaires)

- Gestion des matériels de production

- Certification d'aéronefs en sortie de visite périodique



Langues:

- Anglais usuel et technique lu et parlé

(test TOEIC de novembre 2008 = 760 points.)

- Allemand usuel lu et parlé

- Italien usuel parlé



Mes compétences :

Maintenance

Contrôle qualité