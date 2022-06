Alain BOULONNOIS

Petits travaux de peinture, de revêtements de sols, parquets, carrelage, placo, menuiserie,montage et pose de meubles en kit, pose d'étagères...

Pose d’appliques murales, pose de détecteur de fumée, réparation et rajout de prises électriques et interrupteurs.

Rénovation de joints de robinetterie, remplacer un flexible de douche, déboucher un évier, réparer une chasse d'eau, changer un robinet, refaire les joints de salle de bain, installer une machine à laver…

Tonte des pelouses, ramassage des feuilles, repiquage des massifs, nettoyage et taille des haies...



Mes compétences :

Carrelage

Electricité

Menuiserie

Meubles

Montage

Nettoyage

Peinture

Placo