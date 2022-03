Alain BOURGERIE

Spécialiste de la pose de revêtement de sol en Charente-Maritime et département limitrophe. Pose parquet flottant, pose parquet stratifié. Pose revêtement de sol vinyle PVC. Nous nous déplaçons sur toute la Charente-Maritime pour visite du chantier après premier contact. Tél. 06.89.10.18.53, nous procédons au métré des surfaces sur le chantier et vous proposons une large gamme de revêtements de sol avec palette de couleurs en harmonie avec votre décor intérieur. Devis gratuit sur lequel est reporté toutes les mentions souhaitées. Renseignement sur notre site https://pose-revetement-sol.fr "obtenir un devis". Les tarifs varient selon les prestations exigées et la qualité des matières choisies.