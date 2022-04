Alain BROCHERAY

Je suis actuellement comme mécanicien chez RENAULT ,car il n'y avait pas de place comme réceptionnaire .



J'ai pratiqué essentiellement du service après vente et de la mécanique.



Je possède mon CAP de mécanicien , un diplôme de réception atelier

et divers formations comme l 'électricité, diagnostique de panne ,

réparation système de climatisation ,réparation moteur diesel et essence.



mes centres d intérêts se sont le sport , cinéma , jardinage



Mes compétences :

dynamique