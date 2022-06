Alain BROSSARD

"En qualité de Psychiste Comportementaliste, Je vous enseigne la philosophie mentale.

Retrouvez la santé mentale et émotionnelle, l'harmonie dans votre vie, par la mise en pratique d'outils rationnels et efficaces

Elimination des traumatismes, burn-out, dépression

Rétablissement de votre mental

Rétablissement des personnes hypersensibles/perceptibles

Accompagnement durant les deuils difficiles

Libération du fardeau héréditaire

Culture philosophique et spirituelle pour mieux comprendre le sens de la vie et +...

En qualité de Relaxologue, je vous apprend aussi à mieux gérer vos stress, vos émotions.

Retrouver l'harmonie en soi vous est accessible grâce à la concentration, la respiration. Je vous oriente selon votre problématique..."