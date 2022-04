Alain BRUNET

Mon but est de faire parler la Data. Je pense avoir cette fibre qui le

permet et je souhaite l'exercer en tant que Data Scientist.



En tant que DBA Oracle, j'ai fait de nombreux développements en

outillages côté infrastructure et indicateurs. Je suis familier du C++,

JAVA, PL/SQL, PHP, AJAX, AWK. Mon parcours technique montre

que j'ai su trouver et mettre en place des solutions innovantes.



En 2017, j'ai entrepris une reconversion orientée vers l'analyse de la

donnée. J'ai commencé par un rafraîchissement en statistiques, des

formations en R et en Python. Puis j'ai passé la certification de Data

Scientist du Genes.



Mes compétences :

Python Programming

Oracle PL/SQL

AWK

C++

AJAX

Java

NoSQL

UNIX

PHP

R