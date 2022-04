Alain BRUNET

Après avoir organisé 4 championnats du monde et 5 championnats de France Amateur de mots croisés,

Je viens de finaliser le défi que je me suis lancé voilà presque dix ans en éditant une grille de 2,50m sur 2,50m comportant plus de 18000 mots dont près de 17000 différents!

Cette grille est destinée au grand public, par le biais d'expos dans des salons, agences de presse quotidiennes ou lieux municipaux, afin de faire découvrir une autre facette de la Culture et d'en faire profiter le grand public .

Si cette vision vous séduit, je reste à votre disposition pour toute éventuelle proposition.

Contact : alainbrunet@crucialdefi.com



Mes compétences :

Esprit d'ouverture

Médias