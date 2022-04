Alain Brunoy directeur Universal Recrutement. J’ai commencé mon parcours professionnel comme RRH sur Paris et à l’étranger dans le placement de personnel dans informatique et cadres de l'industrie . Par la suite pour de grands acteurs du travail temporaire, je réorganise ou crée des agences d’intérim.



J’ai ensuite travaillé sur des projets transversaux notamment la création du siteArray destiné aux entreprises de travail temporaire et aux recruteurs.



Mes activités : Agence de travail temporaire et cabinet de recrutement Bâtiment et industrie



Candidat, Vous travaillez dans ces domaines ?



Pétrochimie - Aéronautique - Ingénierie - Bureau d’études - Bâtiment - industrie - Informatique - Cadre - Technique -



Nous offrons aux candidats une meilleure offre afin de trouver leurs futur emploi que ce soit pour un CDI, CDD, ou de l' Intérim . Inscrivez vous surArray





Vous êtes une entreprise ?

Vous avez un projet de recrutement

Contactez-moi



Alain Brunoy

0620371318



Mes compétences :

Recrutement

Travail temporaire

Jobboards

Développement commercial

Stratégie commerciale

Développement informatique

Gestion des ressources humaines