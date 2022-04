Motivé, je m'implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs ambitieux. Mon savoir vivre enrichit de mes expériences dans le domaine de la sous-traitance atteste de mes capacités d'intégration et d'adaptation. Qualités m'ayant ainsi permis de côtoyer un public varié et d'affirmer mon aisance relationnelle.



Mes compétences :

Solidwork

Catia v5

Autocad 2010

Développement produits et concepts

Management de transition