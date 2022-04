Alain BUISSON

55 ans dynamique , à l'écoute des autres , sens du service

Très attaché et ancré sur Evreux j'aime porter et conduire des projets en équipe .

Ancien Cadre Bancaire

Professionnel de l'assurance depuis 1992 .

Ancien membre de la Jeune chambre économique (JCE), du centre des jeunes dirigeants ( CJD)

sportif et dirigeant bénévole reconnu Président fondateur d' Evreux Volley Ball ligue professionnelle féminine .

Ancien président de l'Evreux AC Tennis . classement 15/3 champion de l'Eure de ma catégorie .