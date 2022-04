Alain CADARS

Visualisez des exemples de notre savoir-faire http://www.abaceffect.com/AIMS_E.LearningReferences

Je suis le Président fondateur d'Abac effect, avec 30 ans d’expérience en formation, e.learning et serious game notamment acquises pour des grands comptes de l’industrie, des collectivités territoriales mais aussi des PME/PMI innovantes.



L'offre Abac effect s’articule autour de deux points essentiels:



1) Une offre conceptuelle en pédagogie et communication



conseil, accompagnement, élaboration de solution en production multimédia et e.learning pour formation et communication technique.

Analyse des sources documentaires

Traitement de l'information avec les experts du domaine traité

Structuration et scénarisation de l'information

Écriture multimédia des contenus





2)Une offre créative et complète en production exécutive RichMedia ou service de consulting pour le management de production



réalisation de produits dynamiques tels que ;

Système e.learning

Computer Base Training

Serious game

Film institutionnel, animation et présentation numérique, …)

Web presentation

Collaboratif web 2.0

intégration d'outils RichMedia tels que:

Monde 3D, vidéo, photographie, audio, animations interactives, voix de synthèse, programmation d'évènements dynamiques interactifs, avatars, visites virtuelles …



Visualisez des exemples de notre savoir-faire http://www.abaceffect.com/AIMS_E.LearningReferences .



