Alain CAFFIN

Directeur des achats et responsable fabrication dans une agence de communication.



Je pense que l'écrit et le papier ont encore un bel avenir.



J'ai 57 ans et j'ai travaillé dans la même agence depuis 30 ans.



Je suis rompu à toutes les techniques de fabrications

et j'ai une excellente connaissance de la chaine

graphique.



J'ai travaillé en lien étroit avec les services créa et éxé

et en contact permanent avec les clients.



Les appels d'offres de collectivités n'ont pas de secret



Le travail en équipe est primordial.



Je pourrais donner un coup de main à ceux que la création d'entreprise ne fait pas peur.



Mes compétences :

Achats

Communication

Communication responsable

Édition

Responsable des achats