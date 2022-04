Alain CAILLAT

Je suis responsable technique au sein du pôle ingénierie de Infodis IT, en charge notamment de la gestion des projets d'infrastructures liés aux technologies Microsoft, Citrix et Vmware.J'assure les activités d'avant vente, de gestion de projets et dans certains contextes d'expertise. En complément de ces activités, j'assure un suivi opérationnel des collaborateurs, de mon entité (35 collaborateurs), placés sur des missions d'assistance technique.



Mes compétences :

Citrix

Citrix XenApp

Microsoft Windows 7

Virtualisation

vSphere

XenApp