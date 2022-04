Alain CAMPO

Après un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, de la thalasssothérapie et des casinos, j'ai compilé tout cela, pour pouvoir transmettre par le biais de la formation professionnelle. J'arrive à avoir, désormais, un beau recul sur les métiers de service en général, ce qui me permet une vision et un diagnostic rapide des situations dans mon rôle de conseil. Je me suis rendu compte que ma base hôtelière me sert énormément dans toutes mes activités de formations et de conseils même dans les autres métiers liés au service client. Site internet :Array



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Pédagogie

Ecoute

Accompagnement

Coaching

Management

Formation