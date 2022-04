Alain CANEL

Madame, Monsieur Actuellement à la recherche d'un emploi, je peux correspondre au profil que vous recherchez, comme vous pouvez le constater j’ai occupé différents postes ce qui me permet d’être polyvalent.

Rigoureux, volontaire aimant ne pas rester sur mes acquis, je sais me rendre disponible et je suis prêt à mettre mes capacités, mon dynamisme et ma polyvalence à votre disposition. En rejoignent vos équipes, mon engagement sera total, identique à celui que j’ai manifesté chez ecce qui a été reconnu par les différents directeurs.

Je reste à votre disposition pour des informations complémentaires, vous fournir les différentes lettres de recommandations des directeurs qui se sont succédé chez ecce et prestataires.

Je vous prie de croire, (Madame, Monsieur), à l'assurance de mes salutations respectueuses.



Mes compétences :

Administration réseaux

Dépannage informatique

Assistance utilisateurs

Migration de S.I

Stock Control

Microsoft Windows 3.11 / NT / 2000 / XP / Seven /

Microsoft Access

Microsoft DOS

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word