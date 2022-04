Alain Carey a plus de 30 ans d'expérience en affaires en Europe et aux États-Unis dans l'industrie , allant des grandes entreprises du Fortune 500 aux petites entreprises. À une certaine époque, il était le propriétaire réussi d'une entreprise d'import / export. Alain est titulaire d'un diplôme supérieur en développement organisationnel et s'est spécialisé dans ce domaine, en mettant l'accent sur les ventes et le marketing. Il est l'auteur de nombreux articles publiés et a été impliqué dans de nombreuses institutions a but non lucratif Alain a été consultant interne et externe auprès de nombreuse entreprises et le but de son cabinet est de mettre en relation les personnes motivées a se developer aux USA avec des clients, dans une approche très pragmatic, personnalisée et sur mesure. Alain francophone est base a Phoenix en Arizona qui est 'une regions des USA avec la plus grande croissance de tous les USA.