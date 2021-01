Alain CARON

Responsable de la coordination Maintenance Electrique de la BU Tertiaire & Proximité,



je suis en charge du développement et de la coordination de nos activités de maintenance électrique de nos agences réparties sur l'ensemble du territoire :

- Appel d'offre nationaux,

- Suivi des contrats nationaux,

- Support avant-vente globale ,

- Structuration et standardisation des méthodes, des bonnes pratiques et des outils de maintenance

- Promotion et développement de la maintenance et des services

- Coordination métiers & secteurs d'activités



Détail de nos activités sur https://www.engie-solutions.com



Nous recrutons pour soutenir la transition vers le zéro carbone de nos clients professionnels



Mes compétences :

Contrôle d'accès

Externalisation

GMAO

Informatique

Informatique industrielle

MCO

MES

Optimisation

Production

Sécurité

Supervision

Sureté

Système d'Information

TMA

Vidéosurveillance

Gestion de maintenance

Pilotage contrats nationaux

Maintenance