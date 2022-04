Alain CASCIANO

Bonjour



Je suis marié, j'ai trois enfants et je vis dans le sud de la France, d'où je suis natif.



En 1979, j'avais 21 ans, j'ai appris le métier de commercial en vendant des assurances vie en porte à porte le soir, en plus de mon activité principale en mécanique générale.



J'ai continué à faire ces deux activités pendant environ neuf mois, puis j'ai cessé la mécanique générale pour être commercial à temps plein pendant cinq ans dans les assurances vie.



Vendre des assurances vie m'a énormément appris sur la psychologie interpersonnelle liée à la vente. Depuis, je n'ai jamais cessé d'être passionné par les relations humaines qui sont pour moi la clé du bonheur car s'il est un domaine ou SAVOIR C'EST POUVOIR c'est bien dans la relation avec autrui.



Après ces cinq années, j'ai changé de secteur pour être successivement commercial dans l'automobile,le commerce traditionnel,la grande distribution.



En 1996, j'ai intégré le service commercial d'une APEI (Association de Parents d'Enfants Inadaptés) pour diffuser la production de personnes en situation de handicap (articles de papeterie et produits d'hygiène et d'entretien), auprès des entreprises et collectivités locales.



Depuis avril 2008, je m'intéresse au marketing relationnel,car je trouve ce mode de distribution redoutablement efficace et particulièrement passionnant.



Mes compétences :

marketing relationnel

vendeur

développement personnel