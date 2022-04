Alain CASTE

En architecture je suis attentif au travail de mes clients et aux enjeux techniques dont je dois rendre compte.

En photographie culinaire je travaille depuis plus de 15 ans en binôme avec Faïza MEBAZAA, conceptrice/rédactrice de recettes et styliste culinaire.



Toutes mes photos sont en haute définition (+100 Mo), retravaillées individuellement en post production.

Le matériel photographique que j’emploie me permet d’exécuter des photos techniquement complexes pour mettre en valeur vos réalisations.



En France comme à l’étranger, mon expérience est gage de confort et de tranquillité pour mes clients.



En photographie culinaire nous élaborons des recettes exclusives et créatives spécialement adaptées à la demande de nos clients.



Nous avons réalisé ensemble bon nombre d’ouvrages culinaires en librairie (voir rubrique bibliothèque et publications)



Passez également voir le site de Petit Navire (http://www.petitnavire.fr ) sur lequel nous avons réalisé l’intégralité des recettes et photos (à l’exception des séries P’tits matelots et Atelier des chefs).



Nous mettons en scène et photographions avec le même enthousiasme les produits et recettes fournis par nos clients.



Mes compétences :

Photos de Nuit

Photographie

Retail

Photographie culinaire

Photographie Architecture