Alain CAYROCHE

Bonjour, je m’appelle alain j'ai 22 ans et je suis un passionné de l'informatique et plus particulièrement tout ce qui touche au domaine du web. En effet de part ma formation orientée dans ce domaine j'ai pu acquérir des compétences qui me permettent à présent de réaliser les projets personnels que j'ai envie.

Je recherche actuellement un poste dans ce domaine afin de contribuer à aider l'ensemble des utilisateurs dans leurs envies, j'espère pouvoir leur simplifier la vie en leur créant des outils sur le web ou autres.

Toujours à l’affût de l'avancée technologique, j'aime découvrir les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous.



Mes compétences :

JAVA

PHP5

HTML

MySQL

Javascript / JQuery

CSS

XML

Mssql