Alain CERNI

Réalisateur / chef opérateur

Gérant de AC PRODUCTIONS



30 ans d’expérience comme réalisateur dans le domaine de la communication institutionnelle, événementielle, Politique, Télévision, publicité, documentaire…



Quelques références corporate / institutionnelles



Air France, Air Mauritius, Air liquide, Airbus, Alcatel, BMW, Bolloré, Bouygues, BP, Carrefour, Chanel, Crédit Foncier, DCNS, EDF, Eterna, Faurécia, France Telecom, FSI, Groupe Lagardère, Institut Imagine, Jean NOUVEL, LVMH, Mac Do, Monoprix, Orange, l'Oréal, Peugeot, RATP, Renault, Sanofi, Sodexo, SFR, UIMM, Véolia, Vivarté, WIC





Quelques exemples de réalisations à l’étranger :



Film pub pour '' l'accord de l'avenir de Mayotte '' - MAYOTE



Films de campagne pour Mr Navin RAMGOOLAM, 1er Ministre de la République de Maurice et réalisation du 1er débat politique en direct sur la MBC - MAURICE



Films de campagne pour le Président Abdou DIOUF - SENEGAL



Films de campagne pour Alassane OUATTARA - COTE d'IVOIRE



Films pour Sommet France/Afrique - Yaoundé - CAMEROUN



Films pour la Fondation Coutu - MALI - HAÏTI - INDE

ISRAËL - PAKISTAN



Réalisation du '' 1er grand Gala Culturel pour la jeunesse '' émission en direct

sur la CRTV - Yaoundé - CAMEROUN



Films pour le Think-Tank '' YES '' Yalta European Strategy - UKRAINE



Films pour Alcatel - ESPAGNE - UK - GERMANY - RUSSIE - EGYPTE



Films pour Veolia - MAROC - MEXIQUE - NIGER - GABON - ISRAËL - INDE



Films sur la Conférence du NEPAD à Cotonou - BENIN



Films de campagne pour le Président Faure GNASSINGBE - TOGO



Film pub pour la Conférence Internationale de Yaoundé '' AFRICA 21 ''- CAMEROUN



Film pour hommage à Omar BONGO ONDIMBA + réalisation direct satellite ( 20 millions de téléspectateurs - Libreville - GABON





Films de campagne pour le Président YAYI BONI - Cotonou - BENIN



Films pub pour campagne de sensibilisation au dépistage du diabète - GABON



Film / documentaire '' cinquante ans d'indépendance au Cameroun '' - CAMEROUN



Film '' Tifo ouverture CAN 2012 '' - GABON



Film SNIM (Société Nationale Industrielle et Minière) - Mauritanie



Films Communication gourvernementale .

Film hommage Hugo Chavez. Film campagne Nicolas Maduro -Vénézuéla



Film '' Nouvelle Identité 2014 '' Faurécia - Allemagne - Chine - Espagne - France



Forums économiques Forbes Afrique 2012, 2013, 2014 et 2015 Brazzaville - Congo



Réalisation clip d’ouverture,

Réalisation reportages thématiques,

Captation de l’événement / diffusion TV