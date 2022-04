Alain César BIRABONEYE

Étant diplômé en chimie organique et doté d’une solide culture managériale et stratégie marketing suite à un Mastère Spécialisé en Management, Innovation & Entrepreneurship, d’une très bonne communication orale et écrite, et d’une capacité d’analyse et de synthèse.



Mes compétences :

Stratégie Marketing et commerciale

Négociation commerciale-Pratique

Management et Leadership

Gestion de projet web

Gestion de projet internet

Veille concurrentielle et recherche bibliographi

Conception de site internet avec CMS Joomla,

Négociation commerciale

Webdesigner, concevoir et réalisation le design