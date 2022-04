Alain CESBRON

Directeur de VERLINGUE

Société de Courtage et Conseil en assurances aux entreprises

Nous accompagnons aussi bien les Grandes Entreprises que les PME-PMI dans la couverture de leurs risques et dans les programmes de protection sociale complémentaire de leurs collaborateurs.



Nos valeurs : satisfaction client, espit d'équipe, clarté, simplicité, proximité



Nous sommes une entreprise de croissance et recrutons régulièrement des talents que nous formons à notre métier.



Outre le management de nos bureaux bretons, je participe au développement d'une clientèle de Grandes Entreprises sur l'ensemble du territoire.