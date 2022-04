Alain CHAIX

CIPEN Cluster d'Innovation Pédagogique Et Numérique http://www.cipen.fr

Et IRA (Institut de Régulation e d'Automation) un organisme de formation et centre de compétences http://www.ira.eu

De la CCI du Pays d'Arles http://www.arles.cci.fr



Activité professionnelle centrée sur le développement de la compétence Humaine dans tous les secteurs de l'industrie. L'accompagnement des entreprises industrielles dans leurs projets de développement durable dans leurs dimensions technologique et humaines.



Les clients : TOTAL, ARCELOR MITTAL, EDF, RENAULT, SAINT-GOBAIN, AREVA, COLLECTIVITES, COCA COLA ENTREPRISE, HEINEKEN, SANOFI, PSA, CEGELEC, CLEMESSY, LYONDELL BASEL, ARKEMA, SNEF, TECHNIP, CEGELEC, ....



Les Partenaires : Réseaux des CCI, EXERA, Club de la Mesure PACA, École des Mines d'Alès, IUT Saint-Jérôme, Club Automation, GIMELEC, ...



Depuis 2011, une stratégie de développement à l'international, prend une importance particulière dans l'organisation et les activités :

- E-learning,

- IRA Academy (école internationale)

- Certification des compétences

- Recherche & développement



Nos partenariats se renforcent à l'international :

- IRA Americas au Mexique

- IRA Afrique au Maroc

- IRA India à Pune en Inde

- IRA Pacific à Nouméa avec la CCI de Nouvelle Calédonie

- Partenariat avec TECHNIFUTUR en Belgique

- Partenariat avec CEMEQ au Canada

- Partenariat avec FUTUROSCOPE à Poitiers



Mes compétences :

Gestion de projet

Développement commercial

Conseil

Marketing

Formation

Management

International

Audit