Alain CHARBONNEAU

Je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle sur le bassin de Vitré.

Manager confirmé avec une vingtaine d'années d'expériences. Je maîtrise les stocks. Je suis expert en conduite d'équipes (25 collaborateurs) . Je maîtrise les aspects logistiques et la gestion de production en milieu industriel. Je suis issu des domaines d'activités suivants : Electrique, médical, aéronautique et agricole. J'ai une forte faculté d'adaptation. Je maîtrise également la conduite de projets, le 5 S, et l'ensembles des méthodes d'amelioration continue. Je créée et effectue des formations GPAO aux collaborateurs. Je m'inscrit dans un management participatif dans le respect de quantité, coût, délais mais en premier lieu, de sécurité. Je mets en place les KPI nécessaires au pilotage d'une activité (SMART). Je sais faire une restitution d'inventaire global et décider des actions d'améliorations à mettre en oeuvre avec le CAC et le DAF. Je sais créer un centre de profit (activité commerciale de pièces de rechanges).