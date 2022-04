Bonjour, je recherche dans le domaine de mes compétences un poste immédiatement dans le transport routier de personnes en urbain, interurbain ou encore du tourisme. Tout ce qui concerne la gestion, planning et le management de conducteurs.

Je suis assermentée par le TGI de Toulon pour dresser des procès verbaux aux personnes et aux véhicules gênants. J'ai suivis plusieurs formations ( manager d'équipe IUT Toulon ) et ma FCO est à jour, je suis déteneur de tous les permis et dispose d'une carte conducteur.

Au plaisir de vous rencontrer et de développer ensemble mon avenir avec vous !

Bien cordialement, Monsieur Alain CHARLES

GSM : 06.59.04.74.36