Alain CHASSANG

J'ai piloté et réalisé des nombreuses opérations d’infrastructures autoroutières, souvent complexes et avec des objectifs opérationnels précis. J’ai pu, ainsi, développer des compétences dans la gestion technique et financière et dans toutes les postures qui peuvent être rencontrées dans la réalisation d'un projet, de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d’œuvre en passant par l'assistance-conseil et la conduite d’opération.

J’occupe aujourd’hui un poste de chef de service, en charge de conseil aux collectivités et aux particuliers sur l’aménagement, la construction, la distribution d’eau potable, la gestion du patrimoine routier et bâti et tous les problématiques de développement durable. Depuis 15 mois, j'ai développé au sein de mon service une compétence en matière d'accessibilité ERP.

Les différents postes que j’ai occupés, dont celui que j'occupe aujourd’hui (où je gère 30 personnes) m’ont, par ailleurs, permis de développer une expérience significative du management et de l’encadrement.

Mon hobby principal est, depuis 2012, le golf que je pratique dès que j'en ai le temps. La concentration et l'énergie mobilisés dans ce sport tout autant que la gestion du stress qu'il induit sont des éléments qui m'ont permis de progresser dans ma vie professionnelle.

Je suis aussi passionné de cinéma, de musique et de lecture.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Ingénierie

Pilotage d'équipe

Assurance qualité

Communication

Conseil