Alain CHASTRE

De formation universitaire (en sciences économiques option gestion des entreprises), j’ai intégré le groupe Caisse des dépôts au sein duquel, j’ai évolué, depuis 1981, d’abord dans le secteur immobilier à des fonctions allant de Gestionnaire de sociétés à Directeur financier et comptable, puis en holding groupe et dans le secteur loisirs, comme Chargé de mission et Responsable comptable et fiscal holding.

Actuellement, je souhaite me repositionner soit dans une fonction d’encadrement en direction administrative et financière ou comptable et fiscale, soit dans une mission de moyen terme couvrant, par exemple : l’assistance au management ou à la mise en place de nouveaux outils.



Géographiquement, je cible le secteur de La Défense et alentours.



Mes compétences :

Fiscalité

Finance

Comptabilité