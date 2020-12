Expert de l'E-commerce, j'ai évolué dans des entreprises digitales dynamiques variées (Agence et Annonceur; Pure Player et Retailer; Groupe et Start-up). Ces expériences m'ont permis d'aborder et de répondre à des problématiques digitales à 360°.



Mes compétences :

CRM Strategy

E-CRM

Trafic Manager

Google Adwords

Web Analytics

E-business

Webmarketing

Marketing

Online advertising

SMO