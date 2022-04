Alain CHEVEUX

J'ai passé plus de 30 années en tant que directeur technique dans les sociétés Vannier Manutention et Ros Roca STV. Suite à la liquidation judiciaire de cette dernière, j'ai fait renaître la société CHEVEUX créée par mon père il y a plus de 60 ans, et qui revêt désormais le nom de Cheveux STMM. Je mets aujourd'hui mon expertise et mon savoir-faire au service du monde agricole et coopératif, en faisant du service et de la qualité notre priorité. En Juin 2015, moins d'un an après la création de la SAS Cheveux STMM, plus de 500 clients nous ont fait confiance, plus de 30 machines sont sorties de nos ateliers et notre matériel s'exporte sur 3 continents. Notre fabrication française est un atout indéniable et le "Made in France" reflète à juste titre une image de qualité à l'international.