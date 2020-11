Alain CHOISNET ( SCULPTURES)

Galerie Alain Choisnet



3, rue de Broyes - 51120 Sézanne





Prochaines expositions :

Toutes les dates sur http://www.alainchoisnet.fr/expositions/



__________________________________________________________________________



Après avoir expérimenté diverses techniques, c'est le bronze qui aujourd'hui transmet le mieux ce que je cherche à exprimer. Je crois depuis toujours à l'implication de l'artiste dans la création du monde de demain. C'est pourquoi ma démarche artistique tend vers l'évocation pour le spectateur de notions apaisantes, inspirant calme et sérénité. Le féminin me semble idéal pour communiquer ces qualités.



Médaillé par l'académie ARTS-SCIENCES-LETTRES, je suis représenté par diverses galeries en Europe ainsi que par la cristallerie Daum.



Ma collection est également accessible à la vente dans ma galerie à Sézanne.



Plus de précisions sur: http://www.alainchoisnet.fr