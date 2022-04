Ali LEMMOUCHI

WhizzSearch propose un ensemble de services et technologies pour le secteur de l’immobilier.



Convaincu des apports des nouvelles technologies dans ce secteur et de la nécessité de mettre en oeuvre de nouveaux modèles économique pour créer de la valeur ajoutée, nous nous mobilisons au quotidien pour permettre aux professionnels immobilier de se concentrer sur leur coeur de métier : la transaction immobilière.



Créée en 2011, la société WhizzSearch se place désormais comme un intermédiaire stratégique et innovant dans ce secteur. Aide à la recherche de logement pour les salariés, mise en valeur et évaluation de biens immobiliers, découvrez les différents services mis à la disposition des salariés et des professionnels de l’immobilier. http://www.whizzsearch.com



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Informatique

Statistiques

Immobilier

Big Data