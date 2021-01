Cursus Professionnel : 20 ans de postes de direction générale, business unit, de gestion déquipes commerciale, marketing et logistique. Expérience acquise dans les TPE, PME tant en France quà létranger.



Principales compétences : Maîtrise des marchés TPE et PME, gestion de P&L, élaboration des stratégies commerciales et marketing, mise en place du service logistique et levée de fonds.