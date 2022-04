Mon expertise principale sont les opérations industrielles,

domaine dans lequel j’ai fait toute ma carrière

dans des grands groupes comme Sanofi, Synthélabo, Squibb, Searle

et dernièrement chez Guerbet et Vétéoquinol.



J’ai été Directeur des Operations Groupe depuis plus de 20 ans, couvrant

la production interne et externe, les Achats directs et indirects, la Supply Chain, la Qualité.

en faisant des opérations un contributeur majeur aux résultats.