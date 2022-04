Alain Christian BATOMAKEN

Jeune motivé et compétent, de belle prestance possédant de nombreux diplômes collégiaux et universitaires. Doué pour maîtriser la technologie rapidement. Diplomate en tout temps avec les professionnels et les non-professionnels.

Flexible et polyvalent : capable de conserver mon sens de l'humour même sous la pression. Confiant et compétent avec l'habilité de transcender les différences culturelles. Adore les environnements motivants et les échéances à respecter. Excellentes aptitudes en formation de travail d'équipe.





Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Contrôle de gestion

Finance d'entreprise