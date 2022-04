Alain Christian DJEUPA

Diplômé en ingénierie réseaux et télécoms, mes nombreux projets effectués en France et au Cameroun m’ont permis de découvrir la dimension de responsabilité de l’intégration réseau et de l’administration systèmes. Ma capacité d'adaptation dans des environnements multi systèmes et ma curiosité sur le plan technique m’ont permis d’être multi compétents en informatique. Je suis responsable, motivé, j’ai le sens des priorités, je suis rigoureux et m’implique dans toutes les missions que l’on me confie.