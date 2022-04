Alain Christian NANDJUI

Je me nomme M. Nandjui Alain Christian. Je suis né le 28/12/1985 a Koumassi. Je travail présentement comme un agent contrôleur qualité et prix au conseil du café cacao. Je suis dans cette structure cela fait maintenant 1 an et 9 mois. J'ai un BTS en gestion commerciale. Je suis très éloquent en français, j'ai le niveau intermédiaire en anglais et je parle très peu l'espagnol. Ma formation, ajoutée a mon expérience et ma connaissance des langues vous seront très utile en audit où j'aspire être afin de faire valoir mon talenl. Une petite formation que me donnera votre structure a cette fonction pour me familiariser fera de moi un immense atout pour votre entreprise et un soulagement pour votre clientèle. J'ai hâte de faire partir de vos effectifs. Je vous remercie NAC