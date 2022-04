Alain CHUTIN

Bonjour,



Je m'appelle Alain et suis passionné par le monde du JV (coté création aussi).



Spécialisé sur des moteurs comme Unity, je développe des applications perso et

intègre souvent des projets d'équipes dans lesquels je m'occupe des fonctionnalités,

du gameplay, des interfaces, du réseau, ... (échanger un tas de connaissance dans ce domaine).



Evidement j'aime les jeux vidéos, et principalement les MMO/STR/FPS et simulations divers.



Voila, voila :)





oh! j'aime bien le vélo aussi^^



Mes compétences :

C++/C# Unity3D Visual Studio